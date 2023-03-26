ЄС має намір відповісти новими санкціями, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Євросоюз готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Розміщення Білоруссю російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", - написав глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель у твіттері у неділю.