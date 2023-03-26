Політика

19:07 26.03.2023

ЄС має намір відповісти новими санкціями, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

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ЄС має намір відповісти новими санкціями, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Євросоюз готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Розміщення Білоруссю російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", - написав глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель у твіттері у неділю.

 

 

 

Теги: #єс #санкції #білорусь #ядерна_зброя

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