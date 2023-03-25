Політика

13:22 25.03.2023

Зурабішвілі побоюється, що друга відмова надати Грузії статус кандидата в члени ЄС призведе до негативних наслідків

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Зурабішвілі побоюється, що друга відмова надати Грузії статус кандидата в члени ЄС призведе до негативних наслідків

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі побоюється, що чергова відмова надати Грузії статус кандидата в члени Євросоюзу негативно позначиться на стабільності в країні.

Як заявила глава держави в інтерв'ю грузинському опозиційному телеканалу "ТБ Пірвелі" в п'ятницю, під час нещодавніх зарубіжних візитів вона намагалася пояснити всім, що навіть попри "незрозумілі рішення та риторику" грузинської влади, відмовляти Грузії вдруге не можна зі стратегічної та геополітичної точок зору.

За її словами, Грузію не можна заганяти в ізоляцію, оскільки вона розташована в регіоні, якому потрібна її стабільність.

"Така відмова може вплинути на нашу внутрішню стабільність, і все може піти по-іншому", - попередила Зурабішвілі.

Вона вважає, що Брюссель має визнати продемонстроване грузинським народом прагнення стати частиною ЄС.

 

Президент також рекомендує нинішній грузинській владі виконати необхідну для отримання статусу кандидата в члени ЄС роботу. "Це те, чого чекають виборці", - наголосила Зурабішвілі.

Теги: #євросоюз #грузія

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