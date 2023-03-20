Політика

17:35 20.03.2023

Підштовхування до незаконних речей може погано закінчитися - Данілов, відповідаючи на запитання про терміни виборів

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Підштовхування до незаконних речей може погано закінчитися - Данілов, відповідаючи на запитання про терміни виборів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує на важливості дотримання законності в рамках підготовки до майбутніх президентських і парламентських виборів.

"Вибори які будуть, вони мають бути справедливі. І якщо деякі гарячі голови вважають, що вони можуть маніпулювати нашим суспільством, і будуть підштовхувати до тих чи інших незаконних речей, то це може дуже небезпечно скінчитися. Тут треба бути дуже обережним. Справедливість, справедливість і ще раз справедливість", - заявив Данілов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, відповідаючи на запитання про можливі терміни таких виборів, він зазначив, що "це дуже складне питання".

На думку Данілова, на сьогодні нинішній президент України Володимир Зеленський не має жодного конкурента. "Я думаю, що президент нашої країни, маючи такі позиції, чітко розуміє, що він є лідером нації. І навіть якщо будуть вибори, найближчим часом я не бачу жодного конкурента у президента нашої країни", - сказав він.

Окремо секретар РНБО наголосив, що негативно ставиться до ідеї заборонити військовослужбовцям брати участь у виборах.

"У Конституції що написано? Ми всі рівні. Не треба робити таких речей, тому що ви ж не розумієте, як ви позбавите громадянина права обиратися і бути обраним. Де це написано? А ті, в кого не дуже з історичною пам'яттю, вони мають знати, що таке натовп. Натовп живе зовсім за іншими законами, ніж живуть люди", - резюмував Данілов.

Теги: #вибори #данілов

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