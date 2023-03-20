Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути питання щодо призначення Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки, Олександра Камишіна - міністром зі стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова - віцепрем'єр-міністром з питань інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України.

"Призначення Оксена Лісового новим міністром освіти відбудеться на наступному пленарному засіданні... Уже на наступному пленарному засіданні його (Федорова - ІФ-У) призначать на ту саму посаду з новою назвою: віцепрем'єр-міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України... Призначення Олександра Камишіна новим міністром промисловості відбудеться на наступному пленарному засіданні", - повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що Федоров опікуватиметься ще низкою напрямів, окрім диджиталізації. "Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - пояснював він.

Звільнений з посади міністра зі стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін, за офіційно не підтвердженою інформацією, стане послом України в Китайській Народній Республіці (КНР).