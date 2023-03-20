Політика

14:18 20.03.2023

Україна очікує, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні - речник МЗС

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Україна очікує, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні - речник МЗС

Україна уважно стежить за візитом глави КНР до РФ і очікує, що Пекін вплине на Москву для закінчення її війни проти України, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні проти України. Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в основі всіх дипломатичних зусиль", - сказав Ніколенко в понеділок.

Також у МЗС готові до тіснішого діалогу з Китаєм задля відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції ГА ООН з цього питання.

Теги: #китай #мзс #ніколенко

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