Україна очікує, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні - речник МЗС

Україна уважно стежить за візитом глави КНР до РФ і очікує, що Пекін вплине на Москву для закінчення її війни проти України, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні проти України. Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в основі всіх дипломатичних зусиль", - сказав Ніколенко в понеділок.

Також у МЗС готові до тіснішого діалогу з Китаєм задля відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції ГА ООН з цього питання.