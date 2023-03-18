Політика

12:47 18.03.2023

Молдова засуджує агресію РФ проти України і ніколи не буде на боці вбивць - Санду

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Молдова засуджує агресію РФ проти України і ніколи не буде на боці вбивць - Санду

Президент Молдови Мая Санду підтвердила позицію держави щодо війни в Україні та наголосила, що громадяни повинні знати, хто є друзями, а хто ворогами Молдови, повідомляє молдавське видання NewsMaker.

"Молдавани ніколи не були на боці вбивць і ніколи не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - сказала Санду в ефірі програми "Bună Seara" на каналі Moldova 1 у п'ятницю.

Також вона нагадала, що РФ намагається повалити конституційний порядок у Молдові. "Ми знали, що Росія намагається втрутитися у внутрішні справи Молдови. Ми знали про пропаганду і дезінформацію, ми говорили про це і намагалися захистити себе. Але коли в нас з'явилися переконливі докази того, що вони намагаються повалити уряд у Кишиневі, демократично обраний громадянами Молдови, тоді ми вийшли і виступили публічно, щоб наш народ знав, хто наші друзі, а хто наші вороги", - сказала Санду.

Глава держави наголосила, що ресурси, необхідні для розвитку Молдови, надходять із Румунії, ЄС, США та Японії. "Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодних грошей не надходило. Звідти йде шантаж і війна", - додала вона.

У зв'язку з цим Санду очікує від нового уряду Доріна Речана рішучих дій, "щоб присікти будь-які спроби дестабілізувати країну", а раніше під час свого виступу в парламенті глава держави попросила всі державні установи "боротися з пропагандою, що одурманює людей, і забезпечити правильне, чітке і своєчасне інформування громадян".

 

Теги: #молдова #санду

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