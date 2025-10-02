Зеленський і Санду говорили про необхідність одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, говорили про можливість одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС для України і Молдови.

"Головна тема – наш спільний шлях до Євросоюзу. Важливо знайти способи, щоб забезпечити одночасне відкриття першого кластера для наших країн. Також обговорили розвиток торговельно-економічних відносин", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер за підсумками зустрічі.

Зеленський наголосив на важливості того, що Україна і Молдова разом рухаються "до спільної мети, підтримуючи одне одного як справжні сусіди та партнери".