Інтерфакс-Україна
Події
18:43 02.10.2025

Зеленський і Санду говорили про необхідність одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

1 хв читати
Зеленський і Санду говорили про необхідність одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС
Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, говорили про можливість одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС для України і Молдови.

"Головна тема – наш спільний шлях до Євросоюзу. Важливо знайти способи, щоб забезпечити одночасне відкриття першого кластера для наших країн. Також обговорили розвиток торговельно-економічних відносин", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер за підсумками зустрічі.

Зеленський наголосив на важливості того, що Україна і Молдова разом рухаються "до спільної мети, підтримуючи одне одного як справжні сусіди та партнери".

Теги: #санду #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 02.10.2025
Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

17:54 02.10.2025
Зеленський і Алієв обговорили дипломатичні зусилля задля миру в Україні

Зеленський і Алієв обговорили дипломатичні зусилля задля миру в Україні

17:28 02.10.2025
Зеленський і Мелоні обговорили підготовку до наступного засідання "Коаліції охочих"

Зеленський і Мелоні обговорили підготовку до наступного засідання "Коаліції охочих"

14:45 02.10.2025
Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання Patriot, PURL та гарантії безпеки

Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання Patriot, PURL та гарантії безпеки

11:50 02.10.2025
Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

11:49 02.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії "Стіну дронів", PURL та енергетичну підтримку

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії "Стіну дронів", PURL та енергетичну підтримку

11:28 02.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

11:04 02.10.2025
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгаґені – ЗМІ

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгаґені – ЗМІ

10:17 02.10.2025
Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгаґені в четвер - ЗМІ

Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгаґені в четвер - ЗМІ

22:58 01.10.2025
Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та його директора Гроссі – Зеленський

Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та його директора Гроссі – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

Зеленський і Мелоні обговорили підготовку до наступного засідання "Коаліції охочих"

"Чернігівобленерго" вводить додаткові відключення споживачів понад встановлений графік

ОСТАННЄ

Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться на рівні міністрів оборони - Зеленський

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Путін брехав Трампу, що за два місяці захопить схід України, – Зеленський

Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: Ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

AmCham закликала уряд продовжити перехідні періоди для імплементації техрегламентів хімречовин REACH та CLP

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА