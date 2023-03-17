Політика

19:56 17.03.2023

Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна візит Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів

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Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна візит Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів

Після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів, упевнений секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Щодо оголошеного візиту лідера Китайської Народної Республіки до Москви: я думаю, що для Китаю наразі буде досить непроста ситуація. Непроста ситуація - це (зустрітися - ІФ-У) з людиною, яку підозрює Міжнародний кримінальний суд у кримінальному злочині стосовно українських дітей", - сказав Данілов в ефірі телемарафону.

При цьому, він зазначив: "Хоча Китай і не є учасником Римського статуту МКС, проте, це буде непросте завдання для Китаю і його дипломатів".

Секретар РНБО також назвав Путіна маніяком у зв'язку із систематичними вбивствами українських громадян, включно з неповнолітніми.

"За наказом Путіна на території України фізично вбито 500 дітей, які не брали участі в жодних військових операціях, не мають стосунку до абсурду, який у РФ придумали. Путін - це серійний вбивця, це маніяк. Чому маніяк? Маніяк - це ж убивця, який повторно вбиває і отримує від цього насолоду", - сказав Данілов.

Як повідомлялося, візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до РФ для зустрічі з Путіним заплановано на 20-22 березня.

 

Теги: #китай #візит #росія

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