Політика

19:37 17.03.2023

МКС посилає історичний сигнал, що всі звірства проти України походять зі злочинної політики російського керівництва, - прем'єрка Естонії

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МКС посилає історичний сигнал, що всі звірства проти України походять зі злочинної політики російського керівництва, - прем'єрка Естонії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна надсилає історичний сигнал, що всі звірства проти України походять зі злочинної політики російського керівництва.

"На крок ближче до судного дня. З першим ордером на арешт Путіна МКС посилає історичний сигнал: усі звірства проти України виходять зі злочинної політики російського керівництва. Нагадування, що ніхто не застрахований, навіть глави держав. Російський режим буде притягнуто до відповідальності", - написала вона у твіттері.

 

Теги: #мкс #ордер #естонія #сигнал

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