Політика

19:52 14.03.2023

Питання підтримки України та відповідальності будуть основними на порядку денному саміту Ради Європи в Рейк'явіку - спільна заява глав МЗС України та Ісландії

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Питання підтримки України та відповідальності будуть основними на порядку денному саміту Ради Європи в Рейк'явіку - спільна заява глав МЗС України та Ісландії

На 4-му Саміті глав держав і урядів Ради Європи, що відбудеться в Рейк'явіку (Ісландія) 16-17 травня 2023 року, питання підтримки України та відповідальності посідатимуть чільне місце на порядку денному, повідомляється у спільній заяві міністрів закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір та України Дмитра Кулеби.

"Ми продовжуємо працювати разом для реальної відповідальності агресора і заради справедливості для жертв російської агресії проти України. Наше послання Росії: світ спостерігає за вами, і ви будете притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

 

Теги: #україна #саміт #ісландія

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