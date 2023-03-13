Політика

16:31 13.03.2023

ЄС продовжив іще на пів року санкції для 1 тис. 473 фіз- і 205 юросіб за підрив територіальної цілісності України

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ЄС продовжив іще на пів року санкції для 1 тис. 473 фіз- і 205 юросіб за підрив територіальної цілісності України

Європейська рада ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, винних у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2023 року.

Як повідомляє в понеділок пресслужба Євроради, "санкції, як і раніше, застосовуватимуться до 1 тис. 473 фізичних і 205 юридичних осіб, багато з яких переслідуються у відповідь на тривалу необґрунтовану і неспровоковану військову агресію Росії проти України". "Наявні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним фізичним і юридичним особам", - уточнюють у ЄС.

Крім того, в Раді нагадали, що після 24 лютого минулого року у відповідь на військову агресію Росії проти України ЄС масштабно розширив санкції проти Росії з метою значно послабити економічну базу Росії, позбавити її критично важливих технологій та ринків і суттєво обмежити її спроможність вести війну. "У висновках Європейської Ради від 9 лютого 2023 року ЄС підтвердив своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є кричущим порушенням Статуту ООН і завдає величезних страждань і руйнувань Україні та її народові. Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз надаватиме підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в пресрелізі.

Теги: #єс #санкції

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