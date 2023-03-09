Політика

15:22 09.03.2023

Делегація Ради візьме участь у засіданні асамблеї Міжпарламентського союзу в Бахрейні

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Делегація Ради візьме участь у засіданні асамблеї Міжпарламентського союзу в Бахрейні

Делегація Верховної Ради 11-15 березня візьме участь у засіданні 146-ї асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) у Манамі (Бахрейн).

"Українська делегація... налаштована рішуче говорити з представниками інших країн про Україну. Ми будемо використовувати всі можливості, щоби доносити правду та об’єднувати світ задля нашої перемоги та відновлення справедливості", - наводить слова глави делегації, першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка сайт парламенту.

Планується, що Корнієнко виступить у загальних дебатах асамблеї в неділю, 12 березня. Програма візиту також передбачає низку двосторонніх зустрічей делегації Верховної Ради з представниками парламентів світу.

Як повідомлялося, українська делегація брала участь у 145-й Асамблеї МПС, яка підтримала резолюцію, що засуджує вторгнення Росії в Україну і спроби РФ анексії українських територій.

Міжпарламентський союз (Inter-Parliamentary Union, IPU) є глобальною організацією національних парламентів. Заснований 133 роки тому як перша багатостороння політична організація у світі, що заохочує співпрацю та діалог між усіма націями.

Нині до МПС входять 178 національних парламентів і 14 регіональних парламентських органів. Очікується, що на 146-й асамблеї МПС парламентарії обговорять тему "Сприяння мирному співіснуванню та інклюзивним суспільствам: боротьба з нетерпимістю".

Теги: #рада #бахрейн #делегація

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