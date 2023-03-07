Політика

23:08 07.03.2023

У Херсонській області створено 47 військових адміністрацій окупованих громад, планується навчання для їхніх голів - обладміністрація

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У Херсонській області створено 47 військових адміністрацій окупованих громад, планується навчання для їхніх голів - обладміністрація

У Херсонській області планується проведення курсу навчання для голів військових адміністрацій, створених в окупованих районах, для ефективної роботи після деокупації цих районів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Готуємося до деокупації Лівобережжя... І як тільки Сили оборони звільнять від ворога землі, ми маємо швидко відновити діяльність місцевої влади. На сьогодні утворено 47 військових адміністрацій (із 49 запланованих) і призначено 47 начальників ВА (військових адміністрацій - ІФ)", - написав Прокудін у Телеграм у вівторок.

За його словами, окупанти "знищують усе на своєму шляху", і тому потрібно бути готовими "швидко долати цю руїну". " Для цього плануємо запровадити так звані "курси голови військової адміністраці деокупованої території".  Голова ВА окупованої територіальної громади фактично буде прикомандирований до голови ВА деокупованої громади, щоб швидко увійти в курс справ, перейняти досвід і отримати навички швидкого вирішення критично важливих завдань", - розповів Прокудін.

Теги: #україна #деокупація #херсонська_область

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