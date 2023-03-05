Політика

19:29 05.03.2023

Експрезидент Болсонару підтвердив намір повернутися до Бразилії в березні

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Експрезидент Болсонару підтвердив намір повернутися до Бразилії в березні

Бразильський експрезидент Жаїр Болсонару, щодо якого на батьківщині триває слідство, заявив NBC, що планує повернутися до Бразилії в березні.

"Болсонару сказав через перекладача, що він має намір повернутися до Бразилії цього місяця", - передає телеканал.

Раніше експрезидент заявляв, що планує повернутися до Бразилії, щоб очолити політичну опозицію чинному президенту.

В інтерв'ю NBC Болсонару знову заявив, що не визнає себе переможеним на президентських виборах у Бразилії 2022 року, і що торік він користувався більш значною підтримкою, ніж 2018 року, коли його обрали президентом. Він також запевняв, що не має стосунку до заворушень, що сталися в Бразилії після виборів.

Болсонару покинув Бразилію наприкінці грудня і переїхав до США в Орландо (штат Флорида). При цьому він перебуває під слідством, проте жодних офіційних обвинувачень бразильська влада проти нього поки що не висунула. Водночас вона розслідує його можливу причетність до заворушень у Бразилії.

У Бразилії 1 січня відбулася інавгурація нового президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Болсонару на церемонії не був присутнім, оскільки покинув країну.

За тиждень прихильники експрезидента здійснили низку актів вандалізму, прорвавши поліцейське оточення навколо будівель парламенту, Верховного суду і резиденції глави держави, розташованих неподалік одна від одної в столиці країни місті Бразиліа.

Прихильники Болсонару не визнають його поразки на виборах торік, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи повернення експрезидента до влади.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло із посиланням на представника президентської адміністрації, що уряд вважає кінець березня крайнім терміном для повернення на батьківщину Болсонару. Якщо він не повернеться до цього терміну добровільно, то в адміністрації нинішнього глави держави не виключають варіанти його примусового повернення.

 

 

Теги: #повернення #бразилія #терміни #експрезидент

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