Сигнали Саудівської Аравії Києву набагато цікавіші за китайські мирні ініціативи

Високопоставлений європейський дипломат вважає, що сигнали, які відправляє Києву Саудівська Аравія в контексті війни, яку проти України веде Росія, набагато цікавіші, ніж так звані китайські мирні ініціативи.

Таку думку він висловив у четвер у Брюсселі в розмові з представниками міжнародних засобів масової інформації.

"Щодо так званих китайських мирних ініціатив - важливо їх не відхиляти: в інтересах усіх покласти край цій війні, яку веде Росія. Але реальність така, що для серйозних переговорів про мир час ще не настав. Але я особисто думаю, що візит цими вихідними міністра закордонних справ Саудівської Аравії принца Файсала бін Фархана Аль Сауда до Києва набагато цікавіший - це чіткий сигнал спроб Саудівської Аравії посісти потенційну роль посередника в майбутньому", - сказав він.

Водночас європейський дипломат дав оцінку цим сигналам, назвавши їх "досить сміливими з огляду на тісні відносини Саудівської Аравії з Росією в контексті OPEC".

Він також нагадав журналістам, що Саудівська Аравія була залучена до обміну в'язнями війни з обох сторін.

"Вони також пропонували надати потенційно - це ще не напевно - периметр безпеки навколо Запорізької АЕС. Їхня роль досить цікава. У нас була можливість послухати принца безпосередньо, коли він був із візитом у Брюсселі - у нас була неформальна вечеря", - розповів співрозмовник журналістам.

Він також зазначив, що "не надає великого значення" візиту до Китаю так званого "президента Білорусі" Олександра Лукашенка, який відбувся днями. Крім того, дипломат підтвердив, що наразі Брюссель перебуває в контактах із Китаєм у зв'язку з підготовкою майбутнього саміту ЄС-Китай.

Він знову повторився, що в ЄС не бачать доказів того, що Китай постачає Росії летальну зброю для ведення війни з Україною.