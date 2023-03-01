Політика

10:00 01.03.2023

Єрмак і Салліван обговорили підсумки зустрічі президентів України і США та українську формулу миру

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Єрмак і Салліван обговорили підсумки зустрічі президентів України і США та українську формулу миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Співрозмовники підбили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена, яка відбулася минулого тижня в Києві. Також було обговорено ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута на Донеччині, і нещодавні атаки ворожих дронів-камікадзе на об'єкти на території України", - зазначено в повідомленні.

Єрмак і Салліван також обмінялися думками щодо української формули миру та спільного прагнення до справедливого миру, яке підтримують країни світу.

Єрмак також подякував американській стороні за підтримку на Генеральній Асамблеї ООН резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", за яку проголосувала 141 країна.

Крім того, він висловив подяку всьому американському народу, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну підтримку України в боротьбі з державою-терористом.

Теги: #салліван #єрмак

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