Політика

14:13 28.02.2023

Те, що відбувається з Україною, рано чи пізно могло трапитися зі Східною Азією, тому нейтралітет неможливий - посол Японії

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Те, що відбувається з Україною, рано чи пізно могло трапитися зі Східною Азією, тому нейтралітет неможливий - посол Японії

Те, що відбувається з Україною, рано чи пізно могло трапитися зі Східною Азією, тому нейтралітет у війні РФ проти України неможливий, заявив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

"З перших днів цієї агресії наш прем'єр-міністр задав тон, який вигляд матиме японська політика в цьому розділі. Те, що наразі відбувається з Україною, рано чи пізно, могло трапитися зі Східною Азією. Тому, звісно, нейтралітет неможливий ні для Японії, ні для будь-якої іншої країни, де б вона не знаходилася. Також не можна продовжувати політику business as usual, далі маючи справи з Росією", - сказав Мацуда на третьому українсько-японському форумі "Відповідальне партнерство. Україна і Японія в контексті війни РФ" у вівторок.

Мацуда зазначив, що завдяки своєму лідерству Японія може вести чітку санкційну політику проти РФ і повідомив про новий пакет санкцій.

"У нас є санкційний пакет проти Росії. І ми також наразі оголошуємо новий пакет санкцій", - сказав він.

Він наголосив, що майбутнє України має бути тісно пов'язане з Європою та євроатлантичною інтеграцією.

Посол також зазначив, що у Японії та України багато спільних викликів і спільних інтересів.

Теги: #посол #японія #мацуда

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