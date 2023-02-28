Белград і Приштина прийняли пропозицію ЄС щодо врегулювання в Косові

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель оголосив, що президент Сербії Олександр Вучич та голова уряду Косова Альбін Курті погодилися з пропозицією Євросоюзу щодо нормалізації відносин між сторонами.

"Я радий повідомити, що президент Вучич і прем'єр-міністр Курті сьогодні дійшли згоди про те, що немає необхідності в подальшому обговоренні пропозиції Європейського союзу, під назвою: "Угода про шлях до нормалізації відносин між Косовим та Сербією", - заявив Боррель увечері в понеділок у Брюсселі, де відбувся раунд діалогу високого рівня Белград-Приштина щодо врегулювання відносин.

"І оскільки обидва лідери погодилися, що більше жодних дискусій не потрібно, текст угоди незабаром буде опублікований на сайті Європейської зовнішньополітичної служби", - сказав журналістам голова дипломатії ЄС.

Він нагадав, що пропозиція ЄС була схвалена усіма 27 державами-членами союзу на найвищому рівні на останньому засіданні Європейської ради. Вперше сторони були ознайомлені із пропозицією у вересні минулого року, після чого зовнішньополітична служба вела інтенсивну човникову дипломатію.

За словами Борреля, "обидва лідери продемонстрували відповідальну поведінку та готовність знаходити рішення".

"Ця угода насамперед для громадян Косова та Сербії. Це не для Європейського союзу: це для громадян Косова та Сербії. У ній йдеться про те, що люди можуть вільно переміщатися між Косовом та Сербією, використовуючи свої власні взаємно визнані паспорти, посвідчення особи та номерні знаки. Це означає, що люди можуть вчитися і працювати, не замислюючись над тим, чи можуть бути проблемою їхні дипломи і де вони їх отримали", - заявив високий представник ЄС.

На його думку, угода може відкрити нові економічні можливості за рахунок збільшення фінансової допомоги, ділового співробітництва та за допомогою нових інвестицій у Косово та Сербію. Вона забезпечить найкращі можливості для працевлаштування для всіх у Косові та Сербії, а також означає розширення торгівлі, тому що "сертифікати, необхідні для імпорту та експорту, більше не будуть проблемою".

"Для сербів у Косові це означає велику безпеку, визначеність та передбачуваність, коли йдеться про їх захист та права у Косові, зокрема для Сербської православної церкви та об'єктів сербської культурної та релігійної спадщини", - запевнив голова європейської дипломатії.

Сербський автономний край Косово та Метохія, населений албанською етнічною більшістю, після кровопролитного конфлікту в односторонньому порядку оголосив незалежність від Сербії у 2008 році. Більшість західних країн визнали цей крок, проте Белград продовжує вважати ці землі складовою сербської держави.