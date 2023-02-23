Політика

07:09 23.02.2023

Парламент Угорщини 6-9 березня проведе голосування стосовно ратифікації членства Фінляндії та Швеції в НАТО

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Парламент Угорщини 6-9 березня проведе голосування стосовно ратифікації членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Угорські депутати на початку березня проголосують щодо ратифікації членства Фінляндії та Швеції в НАТО, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на розклад парламенту Угорщини.

На порядку денному засідань парламенту зазначається, що голосування з питання вступу Фінляндії та Швеції до НАТО відбудеться у період з 6 по 9 березня. При цьому наступного тижня законодавці проведуть дебати щодо заяв цих країн на входження до альянсу.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн НАТО лише Туреччина та Угорщина поки не ратифікували членство Швеції та Фінляндії в альянсі.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

 

 

Теги: #нато #голосування #угорщина #скандинавія

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