Політика

14:26 22.02.2023

Санду попросила Байдена збільшити підтримку Молдови через складну економічну ситуацію

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Санду попросила Байдена збільшити підтримку Молдови через складну економічну ситуацію

Президент Молдови Мая Санду подякувала американському народу за допомогу в подоланні енергетичної кризи і попросила президента США Джо Байдена збільшити підтримку республіки у зв'язку зі складною економічною ситуацією.

Про це Санду повідомила в середу на своїй сторінці в соціальних мережах після зустрічі президентів у Варшаві, що відбулася напередодні. Вона зазначила, що використала цю можливість, щоб закликати надати більшу підтримку Молдови для зміцнення економічної стійкості.

"Ми вдячні американському народу за допомогу за останній рік для подолання енергетичної кризи. Це дозволило надати компенсації малозабезпеченим громадянам, щоб вони краще справлялися зі зростанням цін на енергоносії. Ми продовжуємо покладатися на підтримку американського уряду в наших зусиллях щодо диверсифікації джерел енергії та зміцнення енергетичної безпеки", - написала Санду.

Вона також повідомила, що запросила президента США відвідати Кишинів.

Білий дім також повідомив про зустріч із президентом Молдови. Згідно з повідомленням пресслужби, Байден підтвердив міцну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

Він запевнив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Молдові зміцнювати її політичну та економічну стійкість, включно з її програмою демократичних реформ та енергетичної безпеки".

Теги: #байден #санду

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