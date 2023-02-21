Політика

09:10 21.02.2023

Китай готовий сприяти врегулюванню ситуації навколо України шляхом переговорів - глава МЗС КНР

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Китай готовий сприяти врегулюванню ситуації навколо України шляхом переговорів - глава МЗС КНР

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган заявив, що Китай готовий сприяти політичному врегулюванню ситуації навколо України у співпраці зі світовою спільнотою.

"Ми продовжуватимемо закликати до миру та переговорів, надаватимемо китайську мудрість для політичного вирішення української кризи і працюватимемо з міжнародною спільнотою над просуванням діалогу та консультацій для вирішення проблем усіх сторін та забезпечення спільної безпеки", - сказав міністр, представляючи висунуту Китаєм ініціативу глобальної безпеки.

Водночас він попередив, що відповідні сторони не мають робити кроків, які ведуть до загострення ситуації та виступати з необґрунтованими нападками на Китай.

"Водночас ми наполегливо закликаємо зацікавлені країни негайно припинити підливати олію у вогонь, припинити обвинувачувати Китай і припинити виступати із заявами, що, мовляв, "сьогодні - Україна, а завтра - Тайвань", - заявив Цінь Ган.

Теги: #китай #кнр

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