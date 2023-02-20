Політика

17:28 20.02.2023

В ЄС пропонують розширити повноваження блоку для протидії обходу санкцій щодо РФ - ЗМІ

2 хв читати
В ЄС пропонують розширити повноваження блоку для протидії обходу санкцій щодо РФ - ЗМІ

Франція, Німеччина та низка інших країн ЄС виступили з ініціативою розширити можливості Брюсселя для вжиття заходів щодо тих, хто, на їхню думку, допомагає Росії обходити санкції, повідомляє Bloomberg із посиланням на чорновий варіант документа з пропозиціями.

"Група країн ЄС виступає за те, щоб розширити можливості застосування заходів, зокрема торгових, щодо тих, хто допомагає Росії ухилятися від санкцій", - інформує агентство.

Згідно з документом, такі кроки можуть передбачати "видачу попереджень фізособам або компаніям як на території ЄС, так і поза нею, які допомагають Росії обходити санкції, і надати блоку повноваження діяти, коли справа стосується товарів, які використовуються у подіях в Україні".

Автори проєкту, який підтримали близько 10 держав ЄС, пропонують розширити підстави, на яких можна вводити санкції проти фізосіб та компаній із третіх країн. Крім цього, на їхню думку, потрібно стежити за тим, щоб санкції "єдино застосовували у всіх країнах блоку, а також зміцнити механізми координації та звітності для закриття будь-яких шляхів "обходу санкцій". Крім того, йдеться про покращення обміну інформацією між державами блоку та інститутами ЄС. Також у ЄС хотіли б задіяти створюване управління боротьби з відмиванням грошей для протидії обходу санкцій.

Згідно з текстом проєкту, влада ЄС зможе реагувати по-різному на обхід санкцій, рішення ухвалять, виходячи з конкретного випадку. Так, ЄС може застосувати обмеження та вдатися до заходів регулювання торгівлі, направити офіційне попередження, вимагати від одержувачів продукції надавати зобов'язання стосовно контрактів щодо використання цих товарів.

Bloomberg нагадує, що цього тижня ЄС та США планують оголосити про нові санкції проти РФ. При цьому США та їхні союзники мають намір задіяти заходи для забезпечення виконання вже чинних обмежень.

Раніше в ЄС заявляли, що планують наприкінці лютого запровадити черговий, десятий за рахунком пакет санкцій щодо Росії. Крім того, за даними Bloomberg, G7 обговорюють санкції щодо компаній, які, як вважають, постачають Росії товари для задоволення її військових потреб.

Теги: #єс #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 20.02.2023
Міністр економіки Франції закликав МВФ виділити Україні 15 млрд євро та поглиблювати санкції проти Росії - ЗМІ

Міністр економіки Франції закликав МВФ виділити Україні 15 млрд євро та поглиблювати санкції проти Росії - ЗМІ

16:26 20.02.2023
На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

21:58 19.02.2023
Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

21:01 19.02.2023
США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

20:33 19.02.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

19:43 19.02.2023
Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

13:18 19.02.2023
Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

07:24 19.02.2023
Стефанчук: Росія має бути ізольована, як вірус, та перебувати на карантині

Стефанчук: Росія має бути ізольована, як вірус, та перебувати на карантині

20:35 18.02.2023
Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

07:53 18.02.2023
Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден після візиту до Києва: Рік по тому ми стоїмо разом – об’єднані з народом України

Міністр економіки Франції закликав МВФ виділити Україні 15 млрд євро та поглиблювати санкції проти Росії - ЗМІ

Прем'єр Японії запросить Зеленського на п'ятничний онлайн-саміт G7

Путін зробив більше, ніж будь-хто, для зміцнення НАТО

Глави МЗС країн "Великої сімки" домовилися про посилення санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Китай включить до свого "мирного плану" заклики до припинення вогню та постачання зброї Україні – ЗМІ

Байден після візиту до Києва: Рік по тому ми стоїмо разом – об’єднані з народом України

Блінкен та Ердоган обговорили допомогу Києву та відносини між США та Туреччиною

Прем'єр Японії запросить Зеленського на п'ятничний онлайн-саміт G7

МЗС України вимагає від Москви розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС – заява

Для якнайшвидшої перемоги Україні потрібна зброя, санкції проти РФ, трибунал для Путіна і вступ до НАТО - Порошенко

Росія має понести юридичну відповідальність за всі скоєні злочини в Україні, а не лише здобути поразку на фронті

Нідерланди скоротять кількість дипломатів РФ у посольстві в Гаазі

Путін зробив більше, ніж будь-хто, для зміцнення НАТО

Україна має перемогти у цій війні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА