В ЄС пропонують розширити повноваження блоку для протидії обходу санкцій щодо РФ - ЗМІ

Франція, Німеччина та низка інших країн ЄС виступили з ініціативою розширити можливості Брюсселя для вжиття заходів щодо тих, хто, на їхню думку, допомагає Росії обходити санкції, повідомляє Bloomberg із посиланням на чорновий варіант документа з пропозиціями.

"Група країн ЄС виступає за те, щоб розширити можливості застосування заходів, зокрема торгових, щодо тих, хто допомагає Росії ухилятися від санкцій", - інформує агентство.

Згідно з документом, такі кроки можуть передбачати "видачу попереджень фізособам або компаніям як на території ЄС, так і поза нею, які допомагають Росії обходити санкції, і надати блоку повноваження діяти, коли справа стосується товарів, які використовуються у подіях в Україні".

Автори проєкту, який підтримали близько 10 держав ЄС, пропонують розширити підстави, на яких можна вводити санкції проти фізосіб та компаній із третіх країн. Крім цього, на їхню думку, потрібно стежити за тим, щоб санкції "єдино застосовували у всіх країнах блоку, а також зміцнити механізми координації та звітності для закриття будь-яких шляхів "обходу санкцій". Крім того, йдеться про покращення обміну інформацією між державами блоку та інститутами ЄС. Також у ЄС хотіли б задіяти створюване управління боротьби з відмиванням грошей для протидії обходу санкцій.

Згідно з текстом проєкту, влада ЄС зможе реагувати по-різному на обхід санкцій, рішення ухвалять, виходячи з конкретного випадку. Так, ЄС може застосувати обмеження та вдатися до заходів регулювання торгівлі, направити офіційне попередження, вимагати від одержувачів продукції надавати зобов'язання стосовно контрактів щодо використання цих товарів.

Bloomberg нагадує, що цього тижня ЄС та США планують оголосити про нові санкції проти РФ. При цьому США та їхні союзники мають намір задіяти заходи для забезпечення виконання вже чинних обмежень.

Раніше в ЄС заявляли, що планують наприкінці лютого запровадити черговий, десятий за рахунком пакет санкцій щодо Росії. Крім того, за даними Bloomberg, G7 обговорюють санкції щодо компаній, які, як вважають, постачають Росії товари для задоволення її військових потреб.