Прем'єр Фінляндії: якби ми сильніше відреагували на захоплення Росією Криму, то війна не почалася б

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін назвала великою помилкою недостатньо сильну реакцію світу на вторгнення РФ до Криму в 2014 році.

"Подивімося на те, що сталося в 2014 році. Ми тоді зробили величезну помилку, не відреагувавши сильніше на вторгнення РФ до Криму. Я гадаю, що війни не сталося б, якби ми більш гостро відреагували на захоплення Криму", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.