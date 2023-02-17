Політика

20:55 17.02.2023

Настав час обговорювати тему майбутнього Росії – глава МЗС України

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Настав час обговорювати тему майбутнього Росії – глава МЗС України

Мюнхенська безпекова конференція цього року ще не готова обговорювати тему майбутнього Росії зі сцени, але ця тема має "абсолютно домінувати" в кулуарах, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Без відповіді на запитання про майбутнє Росії жоден тривалий мир у Європі неможливий", – заявив він на брифінгу журналістам у Мюнхені в п'ятницю.

Кулеба наголосив, що довгостроковий мир у Європі досягається відповіддю на два запитання: чи є Україна членом ЄС і НАТО, і ствердна відповідь на нього – половина вирішення проблеми, проте друге запитання – якою буде Росія.

"Навіть коли Україна стане членом ЄС і НАТО, все одно стабільність регіону залежатиме від того, якою буде Росія", – сказав міністр.

"Ми маємо своє розуміння і своє бачення. Партнерам ще потрібно буде до цього дійти: вони ще побоюються цієї дискусії, хоча вже відчувають її швидку неминучість", – додав Кулеба.

Теги: #світ #росія #майбутнє

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