Зеленський закликав лідерів країн Карибської співдружності проголосувати в Генасамблеї ООН за резолюцію про справедливий мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись через відеозв'язок до учасників 44-го засідання глав урядів країн-учасниць Карибської співдружності (CARICOM), закликав їх проголосувати в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію про справедливий мир в Україні.

"Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси – мають значення! Я представив Формулу миру, і ваше лідерство може допомогти її реалізувати", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що право завжди має домінувати, а ті чи ті агресори – програвати.

"Правда завжди має ширитись світом. І кожна держава у світі – велика чи мала – повинна мати право на свою незалежність і на повагу всіх інших до цієї незалежності. Такі – принципи України. Такі, я знаю, і ваші принципи", - сказав президент, подякувавши учасникам засідання за те, що вони перебувають на стороні права та прагнуть дати регіону і світу стабільність.

"Але справжня стабільність можлива лише тоді, коли всі ми захищаємо світ від державного бандитизму. Тому я запрошую вас до більшої співпраці!", - заявив глава держави, запросивши лідерів країн Карибської співдружності відвідати Україну.

Як повідомлялося, Україна до роковин повномасштабного російського вторгнення має намір просувати в рамках Генасамблеї ООН дві резолюції щодо імплементації Формули миру та притягнення Росії до відповідальності за війну.