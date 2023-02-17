Політика

19:33 17.02.2023

Прокурор МКС: українці хочуть справедливості в суді за злочини РФ, і ми повинні виконати цю роботу

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Прокурор МКС: українці хочуть справедливості в суді за злочини РФ, і ми повинні виконати цю роботу

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан наголосив, що він був в Україні і знає, що народ хоче справедливості за скоєні РФ злочини в суді, на підставі доказів, а не полеміки.

"Можна завжди вдосконалити законодавство, але я, перш за все, розглядаю наявні у нас інструменти. Я був у Бородянці, Харкові, Бучі. Люди хочуть справедливості в суді, на підставі доказів, а не полеміки. І ми повинні виконати цю роботу", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю.

Хан відзначив "безпрецедентну активізацію" зараз, оскільки 43 держави вже відправили справи про військові злочини Росії в Україні на розгляд суду. Також створені спільні бригади слідчих з ЄС та іншими державами.

Водночас він наголосив, що в різних країнах світу зростає очікування того, що "найжахливіші злочини, як геноцид, злочин проти людяності, порушення прав людини не залишаться безкарними, хоч би де вони відбувалися".

Теги: #рф #мюнхен #трибунал

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