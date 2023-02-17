Шольц: Ми і далі знаходитимемо баланс між підтримкою України та запобіганням ненавмисній ескалації

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, наголосив на важливості балансу між підтримкою України та запобіганням ненавмисній ескалації й того, щоб війна в Україні не перетворилася на конфлікт між НАТО та РФ.

"Ціною величезних жертв захищають свою свободу, і ми їх у цьому підтримуємо. Стільки, скільки потрібно", - сказав Шольц на конференції.

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила понад EUR12 млрд на допомогу Україні торік і прийняла понад 1 мільйон українців, які тікають від війни.

За його словами, Німеччина і далі знаходитиме баланс між максимально можливою підтримкою України та "недопущенням ненавмисної ескалації між НАТО та Росією".

"Ми прагнемо, щоб воєнний конфлікт в Україні не перетворився на конфлікт між НАТО та РФ. Баланс між підтримкою України і прагненням уникнути ескалації буде дотримуватися й надалі", - наголосив він.

Водночас канцлер Німеччини додав, що "вперше в історії ядерна держава веде імперіалістичну війну, що не має прецедентів".

"Ми маємо ретельно зважувати всі наші дії й обговорювати із союзниками. Це війна безпосередньо біля нас, небезпечна війна. Незважаючи на терміновість проблеми, обачність – понад поспішність. Єдність - понад дії наодинці", - заявив він.

За словами Шольца, Німеччина зробить для підтримки України все, що обіцяла. Крім того, він наголосив на важливості притягнення до відповідальності за вчинення воєнних злочинів в Україні, що також обговорюватимуть на конференції.

"Без справедливості неможливий міцний мир", - сказав він.

Також він зазначив, що ЄС підтримує майбутнє членство України в Євросоюзі, "тоді як тисячі росіян заплатили своїм життям ціну за війну Путіна".