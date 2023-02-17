Політика

14:26 17.02.2023

Кулеба: Auchan перетворився на повноцінне знаряддя російської агресії, я маю намір обговорити це з французькою колегою

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Кулеба: Auchan перетворився на повноцінне знаряддя російської агресії, я маю намір обговорити це з французькою колегою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має намір обговорити з главою МЗС Франції Катрін Колонною можливе надання мережею Auchan допомоги армії РФ.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не пішов із Росії та не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виглядає набагато гіршою: Auchan перетворився на повноцінне знаряддя російської агресії. Я маю намір обговорити це з моєю французькою колегою", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше французьке видання Le Monde оприлюднило матеріал, в якому повідомляється про постачання гуманітарної допомоги від мережі Auchan російським окупантам.

 

Теги: #auchan #кулеба

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