Політика

09:11 14.02.2023

США продовжать надавати Україні підтримку з наближенням річниці повномасштабного вторгнення

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США продовжать надавати Україні підтримку з наближенням річниці повномасштабного вторгнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телефонній розмові обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном подальшу підтримку України у зв'язку з наближенням річниці повномасштабного вторгнення РФ, повідомила пресслужба глави держави.

"Сторони обговорили потужну підтримку, яку Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні з наближенням річниці війни, а також наголосили на важливості нашої подальшої комунікації", - йдеться у повідомленні.

Також глава Офісу президента поінформував американську сторону про актуальну ситуацію на фронті.

Крім того, Єрмак подякував американському народові, президентові США та обом палатам Конгресу за підтримку України.

 

Теги: #салліван #єрмак

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