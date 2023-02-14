США продовжать надавати Україні підтримку з наближенням річниці повномасштабного вторгнення
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телефонній розмові обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном подальшу підтримку України у зв'язку з наближенням річниці повномасштабного вторгнення РФ, повідомила пресслужба глави держави.
"Сторони обговорили потужну підтримку, яку Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні з наближенням річниці війни, а також наголосили на важливості нашої подальшої комунікації", - йдеться у повідомленні.
Також глава Офісу президента поінформував американську сторону про актуальну ситуацію на фронті.
Крім того, Єрмак подякував американському народові, президентові США та обом палатам Конгресу за підтримку України.