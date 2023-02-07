Партія Саакашвілі оголосила бойкот парламенту, вимагає звільнення експрезидента Грузії

Депутати опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) оголосили бойкот парламентській діяльності з вимогою звільнення з ув'язнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

"Фракція "Національний рух" не братиме участі в парламентській діяльності. Ми обговорюємо питання складення парламентських мандатів", - сказав на брифінгу у вівторок голова політради ЄНР, депутат Леван Бежашвілі.

Він зазначив, що тривають консультації з іншими опозиційними фракціями щодо бойкоту парламентської діяльності.

Найближчим часом ЄНР має намір провести масову акцію в центрі Тбілісі біля будівлі Держканцелярії з вимогою звільнення з ув'язнення Саакашвілі.