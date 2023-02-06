Політика

10:46 06.02.2023

Арахамія закликає нардепів, які входили до "ОПЗЖ", скласти мандати

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Арахамія закликає нардепів, які входили до "ОПЗЖ", скласти мандати

Народний депутат Ігор Абрамович написав заяву про дострокове припинення повноважень, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Сьогодні написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович. Саме його вихід із лав фракції "ОПЗЖ" у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої "ОПЗЖ", - написав Арахамія у телеграмі у понеділок.

Арахамія закликав депутатів, які входили до фракції "ОПЗЖ", наслідувати приклад Абрамовича і здати депутатські мандати.

"Пора вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни", - наголосив Арахамія.

Водночас народний депутат зазначив, що Абрамович зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у нього з ідеологією "ОПЗЖ": він був "свій серед чужих у тилу п'ятої колони".

"А створена ним депутатська група "Відновлення України", яка послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законодавчі рішення, у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість нашого парламенту перед зовнішнім агресором", - зазначив Арахамія.

Теги: #абрамович #повноваження

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