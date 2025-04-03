Київрада ухвалила рішення про розширення повноважень міського голови

Київрада на засіданні в четвер, 3 квітня, проголосувала за проєкт рішення про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради. Проєкт рішення підтримали 62 депутати, повідомляє "Суспільне".

Відзначається що, згідно з текстом документу, реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, може відбуватися лише за підписом міського голови.

"У статті Закону про правовий режим воєнного стану передбачені функції, зокрема, військової адміністрації, питання здійснення заходів правового режиму воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, фортифікація, мобілізація. То дані функції жодним чином не будуть обмежені. Зараз стоїть питання щодо виконання закону про місцеве самоврядування", – прокоментував рішення керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, відзначивши, що документ не передбачає обмежень функцій Київської міської військової адміністрації.

В свою чергу голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, коментуючи прийняте рішення, звинуватив міського голову Києва Віталія Кличка у позбавленні КМВА повноважень.

"Мер Києва проштовхує рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження – і передає це право собі, улюбленому. Віталій Володимирович, забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив. А не той, хто забув, що Київ – це не приватна компанія", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що тільки за останній час з ініціативи КМВА вдалось частково розблокувати роботу транспорту під час тривог, евакуювати згорілі та закинуті автівки з вулиць, запустити системний моніторинг бюджетних витрат і тендерів столиці.

"Не подобається, що хтось справді працює на людей? Якщо так, як ви керуєте засіданнями Київради, керувати всією державою – то це, знаєте, не найкраща передвиборча реклама", - додав Ткаченко.