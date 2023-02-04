Україна розраховує на збільшення кількості країн, які приєдналися до "танкової коаліції"

Україна розраховує, що кількість країн світу, що приєдналися до "танкової коаліції", продовжить збільшуватися, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Наші очікування, що кількість країн, котрі приєдналися до цієї коаліції, зростатиме й надалі. Зброя – це не благодійність, а безпека", – сказав він під час робочої зустрічі міжпарламентської ради Україна-НАТО з Президентом Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям.

Як повідомляє пресслужба апарату ВР, перший віцеспікер у світлі майбутнього засідання ПА НАТО в Люксембургу в травні 2023 року закликав учасників зустрічі підтримати три питання. По-перше, вступ України до Альянсу, коли це дозволять умови. По-друге, подальшу реалізацію української формули миру. По-третє, створення спеціального трибуналу з воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією.