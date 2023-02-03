Політика

16:59 03.02.2023

Глава ізраїльського уряду в розмові з французьким президентом висловив готовність направити Україні "військові пристрої" - ЗМІ

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Глава ізраїльського уряду в розмові з французьким президентом висловив готовність направити Україні "військові пристрої" - ЗМІ

 Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про готовність його країни направити "військові пристрої" Україні, повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на власні джерела.

"Нетаньягу висловив готовність відправити Києву "військові пристрої", - йдеться в повідомленні.

Водночас уточнюється, що Нетаньягу також сказав, що Ізраїль у цьому питанні не може "заходити надто далеко, щоб не спровокувати Росію".

 

Теги: #ізраїль #нетаньягу #військова_допомога

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