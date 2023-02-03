Політика

14:56 03.02.2023

Арахамія анонсував дострокове припинення повноважень щонайменше двох нардепів від заборонених партій

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Арахамія анонсував дострокове припинення повноважень щонайменше двох нардепів від заборонених партій

 Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував дострокове припинення повноважень щонайменше двох народних депутатів від забороненої партії наступного пленарного тижня.

"Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі - згодом", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Він наголосив, що все відбуватиметься виключно в межах Конституції та законів України.

"Тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати", - зазначив народний депутат.

Голова фракції висловив подяку громадянському суспільству за підтримку і тиск на проросійських депутатів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардепи Наталія Королевська, Юрій Солод та Олег Волошин написали заяви про складання своїх депутатських мандатів.

Вони були обрані до Верховної Ради IX скликання за списками політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ"), входили до однойменної фракції.

Як повідомлялося, діяльність партії "ОПЗЖ" була заборонена рішенням суду у 2022 році, після чого фракція "ОПЗЖ" офіційно припинила своє існування у парламенті.

 

Теги: #рада #арахамія

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