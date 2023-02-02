Політика

18:47 02.02.2023

Шмигаль: До кінця 2023 року хочемо бути готовими до переговорів про членство в ЄС і до кінця 2024 року – готовими до членства

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Шмигаль: До кінця 2023 року хочемо бути готовими до переговорів про членство в ЄС і до кінця 2024 року – готовими до членства

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця 2023 року Україна хоче бути готовою до переговорів щодо повноправного членства в ЄС, а до кінця 2024 року – готовою до членства в ЄС.

"Зусилля України були позитивно оцінені представниками Єврокомісії. Ми очікуємо, що навесні Європейська комісія надасть формалізовані висновки щодо нашого прогресу, а вже наприкінці 2023 року дасть рекомендацію Європейській Раді щодо початку переговорів про вступ до ЄС", - сказав Шмигаль на пресконференції за результатами спільного засідання уряду України та Єврокомісії в четвер у Києві.

Прем'єр заявив, що всі сім пунктів рекомендацій Єврокомісії на сьогодні або виконані, або мають значний прогрес, і є розуміння, коли їх буде виконано.

"Усна оцінка навесні дасть нам розуміння, чи закінчили ми виконання цих семи пунктів і чи можемо вже влітку працювати над аналізом 35 розділів майбутніх переговорів", - заявив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що питання вступу України до ЄС буде процесом дискусій, і воно може тривати деякий час.

"Коли я говорю, що Україна має амбіцію бути готовою через два роки до вступу, це означає, що ми хочемо зробити всі необхідні кроки, щоб покласти на стіл нашим європейським партнерам виконання всіх умов для надання Україні статусу члена Євросоюзу, це наше домашнє завдання", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що завдання України зробити все, щоб до неї не було жодних запитань на момент обговорення вступу до ЄС.

Прем'єр додав, що протягом 2023 року Україна хоче виконати всі рекомендації, щоб розпочати переговори щодо вступу.

"До кінця року хочемо бути готовими до переговорів, а до кінця наступного хочемо бути готовими до членства", – констатував Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що Україна очікує, що 3 лютого буде отримано політичне схвалення пріоритетного плану дій щодо посиленої імплементації зони вільної торгівлі з ЄС на 2023-2024 роки.

Крім того, за словами прем'єра, проведені в четвер консультації дають упевненість, що Україна може розраховувати на швидкий рух у сфері секторального приєднання до ринків Євросоюзу.

Теги: #україна_єс #шмигаль

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