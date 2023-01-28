Корнієнко: Очікуємо на саміті Україна – ЄС почути попередню оцінку щодо виконання рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства у Євросоюзі

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розраховує на майбутньому саміті Україна-Європейський Союз почути попередню оцінку результатів виконання Україною семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів про вступ в ЄС.

"Ми очікуємо на певні сигнали... Ми вже розуміємо, що письмових рішень не буде, оформлених, на цьому саміті, але дуже важливі сигнали, які нам дадуть партнери... Я думаю що і Урсула фон дер Ляєн (голова Єврокомісії – ІФУ) і Шарль Мішель (президент Європейської ради – ІФУ) у своїх комунікаціях, у своїх виступах будуть говорити про наші перспективи, зокрема, про якісь перші результати попередньої оцінки виконання семи рекомендацій щодо кандидатства", - сказав Корнієнко в ефірі національного телемарафону в суботу.

За словами Корнієнка, це необхідно, щоб існував зворотний зв'язок і щоб "ми могли вже на наступних етапах… у квітні чи травні спробувати отримати офіційну оцінку", оскільки чекати на жовтень, коли його планують оприлюднити, для України довго.

"Ми хотіли б якомога швидше отримати ці оцінки, результати, швидше переходити до відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі" - наголосив Корнієнко.

Він зазначив, що переговори про членство України в ЄС справа не проста, і перед Україною, зокрема Верховною Радою, стоятиме багато завдань, які треба буде вирішити – це стосується ухвалення багатьох законопроєктів, зокрема щодо адаптації українського законодавства до європейського.

"Хтось каже – їх буде 300, хтось каже – їх буде 700. Це дуже великі цифри, дуже велике навантаження на уряд, на Верховну Раду і нам треба все правильно вибудувати. Тому ми очікуємо від партнерів, якнайшвидше сигналів щодо вступу. Разом із тим, ми розуміємо, що і сигнали про поточну ситуацію теж дуже важливі. Ми очікуємо на сигнали про продовження підтримки України Євросоюзом, і військової, і фінансової, і... секторальної", - підсумував Корнієнко.

Як повідомлялося, саміт Україна-ЄС, як очікується, відбудеться в Києві 3 лютого.