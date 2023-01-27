Політика

08:47 27.01.2023

Протистояння Пригожина та Гіркіна може піти на користь Путіну, вважають у ISW

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Протистояння Пригожина та Гіркіна може піти на користь Путіну, вважають у ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що конфлікт між фінансистом ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та екслідером бойовиків Ігорем Гіркіним є новою сферою конкуренції за політичний вплив у Росії, що може піти на користь президенту РФ Володимиру Путіну.

"Нападки Пригожина на Гіркіна можуть піти на користь Путіну. Пригожин займає помітне місце у російському інформаційному просторі", - йдеться у звіті.

На думку вчених, Пригожин, можливо, намагався підірвати позиції Гіркіна, щоб отримати вплив у націоналістичному просторі, водночас, але не обов'язково навмисно, дискредитуючи одного з найпомітніших критиків Путіна.

Західні аналітики вважають, що Пригожин і Гіркін, ймовірно, також змагаються за вплив та заступництво серед провоєнних політиків, розчарованих ходом війни.

Це протистояння, вважають аналітики, викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії.

В Інституті припускають, що Пригожин, ймовірно, намагається максимізувати свій вплив для запобігання долі Гіркіна, якого Кремль усунув з посади після того, як його бойовики відступили зі Слов'янська, а також після його причетності до краху рейсу Малайзійського боїнгу 17 у липні 2014 року.

 

 

 

Теги: #гіркін #пригожин #isw

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