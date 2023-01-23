Політика

13:09 23.01.2023

Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

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Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

Народного депутата Павла Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу", повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", - написав Арахамія в телеграм-каналі в понеділок.

Він закликав правоохоронні органи розпочати розслідування та дати юридичну оцінку діям нардепа.

"Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання", - наголосив народний депутат.

Інтернет видання "Українська правда" у понеділок повідомило, що Халімон улітку 2022 року придбав елітну нерухомість у престижному районі Києва, оформивши його на іншу особу.

Національне агентство з питань запобігання корупції у лютому 2022 року за результатами проведеного моніторингу способу життя посадових осіб розпочало перевірку декларацій Халімона.

Теги: #слуга_народу #арахамія #халімон

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