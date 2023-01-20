Президентка Грузії не схвалює можливості поновлення авіасполучення з Росією

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловилася проти можливого відновлення прямого авіасполучення з РФ.

"Не схвалюю відновлення польотів із Росією", - йдеться у заяві Зурабішвілі, поширеній у п'ятницю адміністрацією президентки Грузії.

Вона зазначила, що їй не зрозуміла позиція уряду та правлячої партії "Грузинська мрія" щодо цього питання. "Я не можу погодитися з аргументом, який використовують на підтримку цієї позиції, тобто нібито це може служити полегшенню проблем грузинів, що проживають у Росії", - йдеться в заяві.

Зурабішвілі знову закликала уряд вивчити питання припливу громадян РФ до Грузії, щоб громадськість республіки відчула, що її національні інтереси та безпеку враховують та захищають. "Потрібні регуляції у питаннях прав на роботу, реєстрації бізнесу, купівлі майна або відкриття російськомовних шкіл", - зазначила президентка.