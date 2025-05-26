Інтерфакс-Україна
Події
18:15 26.05.2025

Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності

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Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності та наголосив, що українці завжди відчували теплий емоційний зв'язок з Грузією.

"Вітаю народ Грузії з Днем незалежності та щиро бажаю, щоб Грузія була міцною і щасливою. Українці завжди відчували теплий емоційний звʼязок із Грузією", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він нагадав, що Україна підтримала суверенітет й оборону Грузії під час російського вторгнення у 2008 році.

"І ми завжди будемо поруч у нашому спільному прагненні до вільного та достойного життя народів – усіх народів Європи, яку не уявити без України та Грузії", - додав президент.

Теги: #зеленський #грузія

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