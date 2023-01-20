Політика

14:57 20.01.2023

Шмигаль обговорив із сенаторами США співпрацю у збройовій, фінансовій, енергетичній, санкційній сферах і відновлення України

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Шмигаль обговорив із сенаторами США співпрацю у збройовій, фінансовій, енергетичній, санкційній сферах і відновлення України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із сенаторами США співпрацю у збройовій, фінансовій, енергетичній, санкційній сферах і відновлення України.

"У Київ сьогодні завітали справжні друзі України - сенатори США Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтгаус. Проговорили ключові теми співпраці: зброя, фінанси, енергетика, санкції, відновлення. Саме в ці хвилини триває засідання Рамштайну, тож розраховуємо на потужні результати. Поряд із військовою підтримкою важливо посилювати санкції проти агресора - очікуємо обмежень, зокрема, проти російської ядерної сфери", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Крім того, прем'єр подякував сенаторам за особистий внесок у посилення України.

 

Теги: #сша #сенатори #шмигаль

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