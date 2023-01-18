Євросоюз підтримує плани постачання країнами ЄС танків Україні - представник Борреля

Європейський союз вітає заяви низки країн ЄС щодо планів постачання танків Україні, заявила Набіла Массралі, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Що стосується танків, які, згідно з анонсами, мають бути поставлені Україні, Європейський союз позитивно ставиться до цього прагнення підтримати країну", - сказала прессекретар у середу на брифінгу у Брюсселі.

Вона відповідала на запитання, яким чином фінансуватимуться ці поставки - за рахунок держав-членів, чи вони будуть покриті Європейським фондом миру.

Представник Борреля уточнила, що Європейський фонд миру покликаний сприяти державам-членам у їхньому постачанні озброєнь Україні. На сьогодні така військова допомога за рахунок цього фонду надана на суму EUR3,1 млрд. Водночас за рахунок коштів фонду та держав-членів загалом Україні поставлено військове обладнання та озброєння на суму до EUR11,5 млрд.

Як зазначила EUR, вона поки що не може повідомити, чи будуть постачання танків сплачені через Європейський фонд миру, чи національними бюджетами держав-членів.

"Обговорення цієї теми конфіденційні, і на цій стадії я не можу щось розкривати про це", - підсумувала прессекретар.

Раніше у середу голова Європейської ради Шарль Мішель у Європарламенті у Страсбурзі підтримав постачання державами-членами ЄС танків Україні.

На початку тижня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні свій найістотніший пакет воєнної допомоги, до якого увійдуть танки Challenger 2 та самохідні артилерійські установки AS-90.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Києву "танки французького виробництва". Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC - важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

У вівторок канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Німеччина веде консультації із союзниками щодо можливого передання танків Україні.