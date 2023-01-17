Політика

17:00 17.01.2023

Майбутнє Європи визначається в Україні, наш обов'язок продовжувати підтримувати українців усіма засобами - Науседа

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Майбутнє Європи визначається в Україні, наш обов'язок продовжувати підтримувати українців усіма засобами - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що майбутнє Європи визначається в Україні та очікує постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.

"Завершення цієї війни визначить майбутнє Європи, тому наш спільний обов'язок – підтримувати Україну всіма засобами – насамперед військовими, а також політичними, економічними, фінансовими, гуманітарними. Допомога Україні має бути стійкою, довгостроковою і тісно скоординованою між ЄС та НАТО", - сказав Науседа на панельній дискусії "На захист Європи" у Давосі у вівторок.

Він зазначив, що Литва є прикладом того, як маленька держава може допомогти Україні.

"У Литві 99,9% населення підтримують Україну", - сказав він.

Водночас Науседа висловив сподівання, що канцлер Німеччини Олаф Шольц таки ухвалить рішення про передання Україні Leopard 2. За його словами, у питанні відправлення танків хтось має взяти на себе ініціативу й ухвалити рішення, за яким підуть інші країни.

Науседа також наголосив, що "ми маємо домагатися відповідальності за злочини агресії РФ і допомагати відновлювати Україну".

Він додав, що війна Росії в Україні показала не лише сильні сторони Європи, а й ті галузі, які "потребують пильної уваги".

За словами президента Литви, загроза з боку Росії нікуди не зникне, незалежно від умов та завершення війни.

Говорячи про європейську безпеку, Науседа наголосив, що її наріжним каменем є і залишиться трансатлантичний оборонний альянс – НАТО.

"Північноатлантичний альянс не має альтернативи. Трансатлантичний зв'язок незамінний і має бути зміцнений. Чим міцнішою буде кожна ланка альянсу, тим безпечнішою буде Європа і весь євроатлантичний простір", - сказав він.

Джерело: https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/in-defence-of-europe

Теги: #давос #військова_допомога #науседа

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