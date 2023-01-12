Політика

13:53 12.01.2023

У Раді зареєстровано проєкти постанов про дострокове припинення повноважень нардепів Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука

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У Раді зареєстровано проєкти постанов про дострокове припинення повноважень нардепів Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука

Голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує достроково припинити повноваження народних депутатів Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Відповідні проєкти постанов №8349, 8350, 8351 та 8352 зареєстровано у ВР 12 січня.

Відповідно до супровідних документів, підставою для ухвалення запропонованих рішень є позбавлення їх громадянства.

Як повідомлялося, 11 січня до Верховної Ради надійшов указ президента України про припинення громадянства Деркача, Медведчука, Козака та Кузьміна.

Теги: #повноваження #нардепи #припинення

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