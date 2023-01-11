Політика

18:12 11.01.2023

Питання членства України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного - Науседа

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Питання членства України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості просування в процесі євроатлантичної інтеграції України.

"Сьогодні війна триває. І порушується територіальна цілісність України. Спершу необхідно її відновити. Водночас членство України в НАТО не може бути викреслено з порядку денного. Ми маємо узгодити алгоритми та формули, які ми використовуватимемо, щоб рухатися далі в цьому аспекті", – заявив Науседа на пресконференції з президентами України та Польщі у Львові.

Він наголосив, що Литва зі свого боку робить усе можливе, щоб Україна змогла скористатися принципом "відкритих дверей", який пролунав на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році.

"Через 14 років немає прогресу щодо України. І саме тому ми сьогодні говорили (з президентом України та Польщі – ІФ-У) про гарантії безпеки, які могли б бути надані Україні на наступному саміті НАТО. Щоб Україна відчувала себе у більшій безпеці та відчувала підтримку з боку НАТО. І щоб ми могли говорити про політичну співпрацю між Україною та НАТО", - сказав президент Литви.

Він також висловив побажання, щоб такі зустрічі глав держав Люблінського трикутника стали ще одним свідченням політичної співпраці та волі України, Польщі й Литви.

"На таких зустрічах ми могли б обмінюватися інформацією та говорити про досягнення, зокрема у сфері євроатлантичної інтеграції", - резюмував Науседа.

Теги: #нато #науседа

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