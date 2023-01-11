Токіо шкодує про рішення Китаю призупинити видачу віз мандрівникам із Японії

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі висловив незгоду з рішенням Китаю призупинити видачу віз японським мандрівникам і заявив протест дипломатичними каналами, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Дуже сумно, що Китай обмежує видачу віз з причин, відмінних від протидії коронавірусу", - цитують Хаясі ЗМІ.

Щодо посилення прикордонного контролю Японії, глава МЗС заявив: "Ми (...) вживаємо всіх можливих запобіжних заходів, щоб гарантувати, що міжнародний потік людей не буде зупинений".

"Ми вивчимо умови поширення COVID-19 у Китаї і те, як країна розкриває інформацію, і діятимемо відповідним чином", - додав він.

Раніше повідомлялося, що китайська влада з вівторка призупинила процес оформлення віз для японців, які бажають відвідати Китай.

До цього у вівторок стало відомо, що Китай також призупинив видачу туристичних і ділових віз громадянам Південної Кореї – у відповідь на вимогу до китайських мандрівників пред'являти негативні тести на коронавірус COVID-19 під час в'їзду до країни.

США, Велика Британія, Індія, Японія та інші країни оголосили про запровадження деяких обмежувальних заходів щодо мандрівників із Китаю на тлі хвилі COVID-19. Зокрема, вони вирішили вимагати від усіх осіб, які прибувають із КНР, пред'являти негативний тест на COVID-19.