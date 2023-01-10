У ВР зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень нардепа Аксьонова

Голова комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко пропонує достроково припинити повноваження позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова.

Відповідний проєкт постанови №8344 зареєстровано у ВР 10 січня.

Згідно із супровідними документами, підставою для ухвалення запропонованого рішення є особиста заява Аксьонова про складення повноважень у зв'язку з неможливістю їх виконання за станом здоров'я відповідно до статті 81 Конституції України та статті 4 закону "Про статус народного депутата України".

Раніше, 9 січня, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що народний депутат Андрій Аксьонов подав заяву про дострокове складання повноважень. Гончаренко зазначив, що це "той самий Аксьонов, який мав російський паспорт на момент обрання народним депутатом".

Аксьонов також обіймав посаду мера міста Добропілля, був представником партії "Порядок" і переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі Донецької області, які відбулися 28 березня 2021 року.