Політика

12:09 10.01.2023

"Буки" та Javelin Грузія купила для своєї країни - Міноборони Грузії

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"Буки" та Javelin Грузія купила для своєї країни - Міноборони Грузії

Міністерство закордонних справ Грузії роз'яснило позицію Тбілісі щодо ППО "Бук" та протитанкових систем Javelin, які запитувала Україна: ці системи уряд Грузії закупив для своєї країни.

"З цією багатомільйонною покупкою систему "Бук" оборонне відомство (Грузії - ІФ-У) отримало у 2007 році. Це було виконано за секретним контрактом, тому ми не можемо уточнити докладніше. Пояснюємо населенню, що оборонне відомство також заплатило десятки мільйонів доларів у 2017 році за придбання у США протитанкових систем Javelin", - повідомляє Міноборони Грузії на офіційній сторінці у фейсбуці.

Водночас у повідомленні наголошується, що "Грузія твердо продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні завдяки наявним у її руках можливостям. Наочне підтвердження цього - гуманітарний вантаж, відправлений тоннами, включаючи генератори, закуплені і передані Україні з ініціативи прем'єр-міністра".

"Що стосується передачі Україні зброї або засобів подвійного призначення, то грузинський уряд неодноразово висловлював чітку позицію щодо цього питання", - підсумувало МЗС Грузії.

 

Теги: #грузія #бук #javelin

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