Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Державний департамент США повідомив про намір продати уряду Польщі системи протитанкових ракет Javelin та супутні елементи логістики й підтримки програми на суму близько 780 мільйонів доларів, повідомляє Агентство оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA).

Уряд Польщі запросив придбати 2 506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легкі командні пускові установки (Lightweight Command Launch Units). До пакету також увійдуть імітаційні ракети, охолоджувальні блоки для батарей, набори інструментів, запасні частини, навчання, технічна допомога від уряду США та підрядників, транспортування та інші супутні елементи логістики й підтримки програми.

Як зазначає DSCA, "Цей запропонований продаж підтримує зовнішню політику та національну безпеку США, підвищуючи безпеку союзника по НАТО, який є фактором політичної та економічної стабільності в Європі".

За оцінкою DSCA, продаж допоможе Польщі модернізувати наявні командні пускові установки, збільшити оборонні запаси та зміцнити здатність захищати суверенну територію та виконувати вимоги НАТО.

Основними підрядниками виступатимуть корпорації RTX Corporation (Арлінгтон, Вірджинія) та Lockheed Martin (Тусон, Арізона). Реалізація продажу не вимагатиме направлення додаткових представників уряду США або підрядників до Польщі.

"Опис та вартість вказані для максимальної оціненої кількості та суми на основі первинних вимог. Фактична вартість буде нижчою залежно від остаточних вимог, бюджетних повноважень та підписаних угод про продаж, якщо і коли вони будуть укладені", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.dsca.mil/Press-Media/Major-Arms-Sales/Article-Display/Article/4307858/poland-javelin-missile-systems